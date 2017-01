Trots op Nederland probeert het nog een keer

ANP Trots op Nederland probeert het nog een keer

DEN HAAG - Trots op Nederland wil weer meedoen met de Tweede Kamerverkiezingen. De oude partij van voormalig VVD-politica Rita Verdonk gaat daarvoor het partijprogramma van 2010 oppoetsen.

Door ANP - 30-1-2017, 16:18 (Update 30-1-2017, 16:18)

Verdonk richtte Trots tien jaar geleden op nadat de VVD haar uit de Kamerfractie had gezet. Ze verliet de politiek na de landelijke verkiezingen in 2010, die geen zetel opleverde.

Aan het roer staat nu Sander van den Raadt, gemeenteraadslid in Haarlem. Maandag leverde hij bij de Kiesraad de ondersteuningsverklaringen en de kandidatenlijst in. Daarop staan tien mensen, zegt Van den Raadt. Dat zijn ,,ervaringsdeskundigen van het leven''. Verdonk geeft hem desgevraagd adviezen.

Van den Raadt wil dat Trots in de Kamer komt, omdat ,,het tijd is voor een goede partij'' die de kloof kan dichten tussen burgers en de politiek.

Trots is naast Haarlem nog steeds lokaal vertegenwoordigd in Breda, Purmerend, Nuth, Grave en Pijnacker-Nootdorp. In 2012 deed Trots op Nederland zonder succes mee aan de Kamerverkiezingen onder de naam Democratisch Politiek Keerpunt, samen met oud-PVV'er Hero Brinkman.