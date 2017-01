Stef Blok: ongelooflijk mooie taak

DEN HAAG - De nieuwe minister Stef Blok van Veiligheid en Justitie vindt het ,,een ongelooflijk mooie taak'' om zowel de veiligheid als de rechtsstaat onder zijn hoede te krijgen. Dat heeft hij vrijdag gezegd in een eerste reactie na het aftreden van zijn voorganger Ard van der Steur.

Door ANP - 27-1-2017, 14:11 (Update 27-1-2017, 14:11)

Blok noemt het wel jammer dat Van der Steur is opgestapt. ,,Ik had liever gehad dat het anders gelopen was'', aldus Blok, die tot vrijdag minister was voor Wonen en Rijksdienst. Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) neemt die portefeuille van Blok over.

Blok is vrijdagochtend door de koning benoemd en gaat vrijdagmiddag naar het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar gaat hij zich naar eigen zeggen eerst een beeld vormen van wat de meest dringende zaken zijn.