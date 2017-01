Krol toch bij Noordelijk lijsttrekkersdebat

ANP Krol toch bij Noordelijk lijsttrekkersdebat

DEN HAAG - Lijsttrekker Henk Krol van 50PLUS doet op 8 februari toch mee aan het Noordelijk lijsttrekkersdebat. De drie regionale omroepen achter het debat hebben Krol alsnog uitgenodigd, laat de partij weten.

Door ANP - 25-1-2017, 8:28 (Update 25-1-2017, 8:28)

50PLUS reageerde vorige week nog verbolgen dat een uitnodiging was uitgebleven. De organisatie van het debat was in eerste instantie in handen van het samenwerkingsverband van Drenthe, Groningen en Friesland (SNN), dat had besloten de acht grootste partijen in de Tweede Kamer uit te nodigen.

Omdat de PVV niet op de uitnodiging inging en omdat 50PLUS het goed doet in de peilingen, wilden RTV Drenthe, RTV Noord en Omrôp Fryslân Krol erbij hebben, maar daar wilde het SNN niet in mee. De omroepen wilden vanwege het meningsverschil het debat alleen nog uitzenden, maar er geen journalistieke verantwoordelijkheid meer voor dragen. Na overleg met de provincies werd vorige week alsnog besloten dat de omroepen de inhoudelijke regie over het debat zouden krijgen, en niet het SNN. Nu komt daar dus de uitnodiging voor Krol bij.