ANP 'Kijk uit naar daden Trump, niet tweets'

DEN HAAG - Minister Jeanine Hennis van Defensie is benieuwd naar de daden van de aanstaande Amerikaanse president Donald Trump, minder naar zijn tweets. ,,Die veroorzaken heel veel discussie en voorpaginanieuws, en volgens mij is de wereld daar niet bij gebaat'', zei Hennis over de activiteiten van Trump op Twitter.

Door ANP - 20-1-2017, 11:11 (Update 20-1-2017, 11:11)

Hennis verwacht dat de Verenigde Staten ook onder Trump nauw betrokken blijven bij de NAVO. Een sterk bondgenootschap ,, is niet alleen in het belang van Europa, maar ook van de Amerikanen'', aldus de minister.

Ze erkent dat Trump zich wel kritisch heeft uitgelaten over de verdragsorganisatie. ,,Hij heeft gezegd dat de NAVO bijna zeventig jaar oud is. Daarop zeg ik 'de heer Trump is ook zeventig jaar oud'. Dat de NAVO bijna zeventig jaar oud is wil niet zeggen dat ze met pensioen moet.''