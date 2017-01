Dijkhoff wijt slechte asielopvang aan Grieken

DEN HAAG - Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (Asiel) vindt dat Griekenland grote steken heeft laten vallen bij het regelen van goede opvang van asielzoekers in de winterperiode. De Grieken hebben voldoende geld, mensen en andere hulp gekregen voor het winterklaar maken van de opvang.

Dijkhoff wil de Grieken daar volgende week tijdens een Europees overleg op aanspreken, zei hij donderdag in de Tweede Kamer. De Kamer is verontwaardigd over de ,,zeer schrijnende situatie'' op Griekse eilanden waar duizenden migranten verblijven in koude tenten en containers.

Griekenland heeft volgens Dijkhoff in het najaar al 115 miljoen euro ontvangen van de EU om te zorgen voor warme opvang. Dat geld kwam bovenop de eerdere 83 miljoen euro die Brussel al voor de Griekse opvang had uitgetrokken.