’Onduidelijkheid over donaties PVV’

ANP PVV-fractievoorzitter Geert Wilders.

DEN HAAG - Er is onduidelijkheid over geld dat Geert Wilders heeft gekregen van zijn belangrijkste donateur, de Amerikaanse publicist en islamcriticus David Horowitz.

De bedragen die Wilders heeft gemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, zoals wettelijk verplicht, kloppen niet met cijfers van de geldschieter, het David Horowitz Freedom Center, meldt NRC.

De jaaropgave van Wilders is goedgekeurd door een accountant. Daarop staat dat Wilders in 2014 een bedrag van 18.110,69 euro heeft gekregen en 108.244,24 euro in 2015.

Volgens Horowitz gaf hij in beide jaren echter 40.000 euro meer aan Wilders.

Horowitz kan het verschil niet verklaren, de PVV en Wilders' accountant willen niet reageren.