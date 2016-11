Lodewijk Asscher wil premier worden

ANP Lodewijk Asscher wil premier worden

AMSTERDAM - Kandidaat-lijsttrekker van de PvdA Lodewijk Asscher wil net als zijn tegenstrever Diederik Samsom premier worden. Dat bekent de minister van Sociale Zaken zaterdag in een vraaggesprek met de Volkskrant.

Door ANP - 12-11-2016, 7:15 (Update 12-11-2016, 7:15)

Tijdens het uitgebreide interview wil Asscher niet ingaan op wat PvdA-leider Diederik Samsom volgens hem slecht doet, wel wat hen onderscheidt. ,,Ik ben een meer normatief, waardengedreven politicus. Ik heb er geen moeite mee te zeggen wat goed is en wat niet'', zegt Asscher. ,,Diederik is meer een pragmaticus.''

Als voorbeeld geeft de voormalige wethouder van Financiën van Amsterdam de kwestie Zwarte Piet: ,,Daarin geef ik duidelijk mijn mening. Zoals ik destijds ook deed toen ik de Wallen liet schoonvegen. Het grootste deel van Amsterdam was het niet met me eens, maar ze hadden er wel waardering voor dat ik iets vónd.'' Samsom ,,heeft aanvankelijk gezegd dat Zwarte Piet zwart is, maar intussen is hij ook voor verandering'', aldus Asscher.