PvdA: speciale opvang ouderen voor acute zorg

DEN HAAG - Regeringspartij PvdA wil dat er een landelijk netwerk komt waar ouderen die acute zorg nodig hebben terecht kunnen. Nog veel te vaak belanden ouderen nu in het ziekenhuis op de spoedeisende hulp, terwijl dat helemaal niet nodig is, stelt PvdA-Kamerlid Marith Volp dinsdag.

De ouderen kunnen in een speciale opvang veel beter worden geholpen. Daar wordt eerst passende noodhulp geboden en vervolgens gekeken welke oplossing voor de lange termijn nodig is. In een aantal regio’s is dat al goed geregeld. Volp vindt dat er in heel Nederland zulke opvangplekken moeten komen.

,,Bij ernstige gevallen moet er natuurlijk plek zijn in het ziekenhuis. Maar vaak zijn er ook acute situaties waarbij het thuis niet langer gaat, maar het ziekenhuis ook niet de juiste oplossing is.” Ziekenhuizen luidden deze week de noodklok over deze ouderen die op de spoedposten terecht kwamen.