Vertrouwde gezichten voeren PvdD-lijst aan

DEN HAAG - Marianne Thieme voert opnieuw haar Partij voor de Dieren aan bij de Tweede Kamerverkiezingen van komend voorjaar. Op de tweede plaats van de kandidatenlijst staat Esther Ouwehand, net als Thieme PvdD-parlementariër van het eerste uur.

Door ANP - 31-10-2016, 18:50 (Update 31-10-2016, 18:50)

De conceptlijst wordt eind november aan de leden voorgelegd, maar stuit naar verwachting niet op bezwaren. De komende weken voegt de PvdD nog wat bekende namen toe als lijstduwers.

Volgens opiniepeilers mogen Thieme en Ouwehand in maart hopen op versterking. Op de mogelijk verkiesbare plaatsen drie en vier staan het Noord-Hollandse Statenlid Lammert van Raan en de Limburger Frank Wassenberg, die een plaats is gezakt. Hij verving Ouwehand afgelopen jaar toen zij ziek thuis zat. Wassenberg baarde opzien door onlangs een stemming over een nieuw systeem voor orgaandonatie te missen, waardoor dat tot ongenoegen van zijn partij werd aangenomen.

De PvdD-lijst wordt niet alleen getrokken door een vrouw, al een zeldzaamheid aan het Binnenhof, maar telt ook bijna twee keer zoveel vrouwen (19) als mannen (10).