Rutte respecteert deadline Oekraïnereferendum

ANP Rutte respecteert deadline Oekraïnereferendum

DEN HAAG - Premier Mark Rutte wil zich aan de deadline van 1 november houden om met een antwoord te komen op de uitslag van het Oekraïnereferendum. Hij heeft dat vrijdag laten weten. De Tweede Kamer had aangedrongen op een snel antwoord omdat het referendum inmiddels een half jaar geleden is gehouden.

Door ANP - 7-10-2016, 17:13 (Update 7-10-2016, 17:13)

De deadline op initiatief van D66 kreeg zeer brede steun, ook van de regeringspartijen PvdA en VVD.

Rutte zei dat het kabinet achter de schermen nog steeds naar een oplossing zoekt voor de ,,complexe'' kwestie. ,,We hebben daarbij te maken met Kiev, Brussel en Den Haag'', aldus de premier. ,,Het is een geitenpad naar een oplossing en of dat geitenpad er überhaupt komt, zal moeten blijken''.

Op 6 april stemde een meerderheid van de kiezers tegen de associatieovereenkomst met Oekraïne. Rutte heeft vanaf het begin gezegd dat hij recht wil doen aan de nee-stem. Als het niet lukt om met een antwoord te komen dan zal Nederland het verdrag met Oekraïne niet ratificeren. Maar de 27 andere EU-lidstaten zullen het dan volgens Rutte toch grotendeels invoeren.