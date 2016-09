Van Rijn alert op nieuwe pgb-problemen

DEN HAAG - Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) houdt de komende tijd scherp in de gaten of er problemen ontstaan met declaraties van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb). Vanaf 1 november worden onjuist ingevulde declaraties niet meer uitbetaald.

Door ANP - 29-9-2016, 14:15 (Update 29-9-2016, 14:15)

De Tweede Kamer voorziet problemen en vreest een herhaling van de situatie begin 2015, toen veel mensen niet of te laat hun geld kregen. Ook Van Rijn wil geen herhaling, zei hij donderdag. ,,In het pgb-dossier gebeuren altijd dingen die je vooraf niet had kunnen bedenken, dus we zullen erbovenop zitten’’, aldus Van Rijn.

In 2015 veranderde het systeem voor het pgb waarmee mensen met een beperking zelf hun zorg op maat kunnen regelen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) werd verantwoordelijk voor de uitbetaling van pgb’s. De eerste maanden regende het klachten van mensen die hun geld niet of te laat kregen. Om de betaling vlot te trekken werden declaraties minder strikt gecontroleerd. De controles worden nu hervat.