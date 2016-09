Minister: eigen risico goed te verantwoorden

DEN HAAG - Minister Edith Schippers (Volksgezondheid - VVD) vindt het eigen risico in de zorg van minimaal 385 euro per jaar ,,heel goed te verantwoorden", zegt ze maandag in de NRC. In de politiek ligt het eigen risico onder vuur.

Door ANP - 19-9-2016, 8:56 (Update 19-9-2016, 8:56)

GroenLinks, PVV, SP en 50PLUS willen het eigen risico afschaffen. SP-leider Emile Roemer komt deze week nog met een voorstel om het eigen risico vanaf volgend jaar fors te verlagen. Ook PvdA en CDA willen nadenken over afschaffing of vermindering van het eigen risico.

En staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid - PvdA) vindt dat er ,,serieus" gekeken moet worden naar het eigen risico. Het eigen risico mag nooit een belemmering zijn voor mensen die zorg nodig hebben, zei hij zondag in Buitenhof.

Schippers zegt in de krant dat partijen ,,geen eerlijke voorstelling van zaken geven". Als de eigen risico wordt afgeschaft gaat volgens haar de premie voor verzekerden met 284 euro per jaar omhoog. Afschaffing van het eigen risico kost 3,9 miljard.