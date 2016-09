Barroso beschuldigt Brussel van discriminatie

BRUSSEL - Oud-voorzitter van de Europese Commissie Jose Manuel Barroso beschuldigt Brussel van discriminatie nu zijn opvolger Jean-Claude Juncker een onderzoek naar hem heeft ingesteld en zijn vipstatus afpakt. In een brief aan Juncker verdedigt Barroso zijn recente aanstelling bij de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs.

Zondag werd bekend dat Juncker het Ethisch Comité van de commissie heeft opgedragen onderzoek te doen naar het adviseurschap van de Portugese oud-premier bij de bank die wordt beschouwd als hoofdschuldige van de financiële crisis. Brussel wil ook het contract inzien en pakt de Portugese ex-premier zijn 'rodeloperprivileges' bij lobbybezoeken aan de commissie af.

,,De beweringen zijn ongefundeerd en volledig onverdiend. Ze zijn discriminerend voor mij en voor Goldman Sachs", schrijft Barroso in de brief die door de Financial Times is ingezien.