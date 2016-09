Kandidaat Malta voor Rekenkamer EU weggestemd

STRAATSBURG - De kandidaat van Malta voor de Europese Rekenkamer is dinsdag weggestemd door het Europees Parlement. Leo Brincat was tot voor kort lid van de Maltese regering en is daarom volgens een parlementsmeerderheid niet onafhankelijk genoeg voor de Rekenkamer.

Door ANP - 13-9-2016, 14:00 (Update 13-9-2016, 14:00)

In maart trok de vorige kandidaat van Malta zich terug. Beiden zijn volgens Maltese media 'besmet’ vanwege een corruptieschandaal rond de Panama Papers waarbij de kabinetschef van de premier is betrokken.

Brincat ziet geen reden zijn kandidatuur in te trekken en liet weten erop te vertrouwen dat de lidstaten hem wel willen accepteren. De EU-landen kunnen het parlement in theorie passeren.

Alle 28 EU-lidstaten mogen een lid van de Rekenkamer leveren. De kandidaten van Cyprus en Portugal kregen wel groen licht.