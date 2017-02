Broers Jussen openen SummerNights

ANP Broers Jussen openen SummerNights

AMSTERDAM - Arthur en Lucas Jussen openen op zaterdag 1 juli de 29ste editie van de jaarlijkse concertreeks Robeco SummerNights in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Ze spelen het jazzy Concert voor twee piano's van Poulenc met het Radio Filharmonisch Orkest, maakte de organisatie dinsdag bekend. In totaal staan er in de zomermaanden 86 concerten op het programma.

Door ANP - 7-2-2017, 10:29 (Update 7-2-2017, 10:29)

Zo zijn er in juli optredens van de bekende Nederlandse violisten Janine Jansen, Liza Ferschtman en Simone Lamsma en is er een concert van het funk-, soul- en hiphopcollectief Re:Freshed Orchestra met rapper Brainpower. Ook het Metropole Orkest komt langs samen met Tania Kross en Sven Ratzke.

In augustus is het podium onder anderen aan het Gershwin Piano Kwartet en Richard Bona brengt met het zeskoppige Mandekan Cubano jazz, bossanova, pop, afrobeat en fun met een Cubaans tintje.

De kaartverkoop voor de concerten is dinsdag begonnen.