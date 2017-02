Polar Music Prize voor Sting en Wayne Shorter

STOCKHOLM - De prestigieuze Polar Music Prize gaat dit jaar naar zanger Sting en componist en saxofonist Wayne Shorter.

Door ANP - 7-2-2017, 10:26 (Update 7-2-2017, 10:26)

De prijzen worden elk jaar uitgereikt aan artiesten die een bijzondere bijdrage aan de muziek hebben geleverd. Sinds 1992 wonnen onder anderen artiesten als Paul McCartney, Quincy Jones, Joni Mitchell, Elton John, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Bob Dylan en Ray Charles.

"Met Sting en Wayne Shorter hebben we twee laureaten wier muziek blijft boeien en invloed heeft op miljoenen muziekliefhebbers over de hele wereld", schrijft de organisatie. "Beiden zijn ware muzieklegendes."

De uitreiking wordt traditiegetrouw bijgewoond door leden van de Zweedse koninklijke familie. Het gala vindt dit jaar plaats op 15 juni in de Stockholm Concert Hall. Daarbij is in elk geval koning Carl Gustaf aanwezig.