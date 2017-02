Loachfilm Daniel Blake over 100.000 bezoekers

AMSTERDAM - Het drama I, Daniel Blake van regisseur Ken Loach heeft in Nederland meer dan 100.000 bezoekers getrokken. Het is daarmee de best bezochte film van de Britse filmer die ooit in de Nederlandse bioscopen heeft gedraaid, maakte distributeur Cineart dinsdag bekend.

Door ANP - 7-2-2017, 8:19 (Update 7-2-2017, 8:19)

Het drama gaat over een timmerman van middelbare leeftijd die na een hartaanval weer aan het werk probeert te gaan. Terwijl de overheid hem op alle fronten tegenwerkt, raakt Blake tijdens zijn zoektocht bevriend met de alleenstaande moeder Katie.

I, Daniel Blake won al tientallen prijzen, waaronder de prestigieuze Gouden Palm op het festival van Cannes en de publieksprijs op het Noordelijk Filmfestival, en kreeg ook in Nederland lovende recensies. Het drama van de 80-jarige Loach draait na bijna drie maanden nog steeds in 24 bioscopen.

De film verschijnt op 3 maart op dvd.