ANP Nederlandse acteur maakt kans op stemprijzen

LOS ANGELES - De Nederlandse acteur Vincent van Ommen is twee keer genomineerd voor een AGS Award voor beste stemacteur. Hij ontving deze nominaties naar aanleiding van zijn rollen in de videospellen Until I Have You en Tales, zo maakte hij dinsdag bekend.

Door ANP - 7-2-2017, 7:58 (Update 7-2-2017, 7:58)

De twee games zijn samen 16 keer genomineerd, inclusief de categorie beste videogame. Het is de eerste keer dat een Nederlandse acteur genomineerd is voor een AGS Award. De prijzen worden jaarlijks in Engeland uitgereikt door Adventure Games Studios en zijn bedoeld om jong talent te stimuleren en games uit het adventure genre extra aandacht te geven.

Van Ommen studeerde aan de Toneelschool in Londen en brak de afgelopen jaren vooral door als stemacteur. Hij is bekend van onder meer The Dark Knight Rises en de videogames Planet Explorers en Skyrim. Ook speelde hij in de serie You Look Stunning Too en was hij te zien in de voor Cannes geselecteerde film Paper Parachutes.

De uitreiking van de AGS Awards vindt in maart plaats in Engeland.