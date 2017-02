Kim steunt Kanye voor show volgende Superbowl

LOS ANGELES - Kim Kardashian is alvast begonnen met campagne voeren voor haar echtgenoot Kanye West om op te treden tijdens de Superbowl in 2018. De reality-ster retweette berichten van fans die opriepen om de rapper volgend jaar de pauzeshow te laten verzorgen.

"Nooit te vroeg. #KanyeForSuperbowl52", twitterde een fan met foto's van diverse optredens van West. De actie van Kardashian is opmerkelijk te noemen aangezien haar echtgenoot en rapper in november 2016 negen dagen in het ziekenhuis verbleef vanwege uitputting. Ook had West verschijnselen die overeenkomen met een psychose.

De Wolves-rapper doet het nu op doktersadvies rustiger aan. Hij is om die reden ook niet aanwezig bij de Grammy Awards op 12 februari, ondanks de acht nominaties die hij dit jaar op zijn naam mag schrijven. Ingewijden vertellen Us Weekly dat de rapper wel aan de slag is met nieuw materiaal. Hij nam recent een videoclip op met rapper Tyga waar ook Kim Kardashian en Kylie Jenner in voorkomen.

Een optreden tijdens de Superbowl is felbegeerd onder artiesten vanwege de kijkcijfers. Naar het optreden van Lady Gaga op zondag 5 februari keken ruim 50 miljoen Amerikanen. Ook verkocht de zangeres veel extra platen na de show. Als Kanye West volgend jaar solo mag optreden tijdens het sportevenement, dan schrijft hij meteen geschiedenis als eerste rapper die de show geeft.