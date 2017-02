Pink terug naar de sportschool na bevalling

LOS ANGELES - Pink heeft haar sportieve leven weer opgepakt, zes weken nadat ze is bevallen van haar tweede kind. De 37-jarige zangeres plaatste op Instagram een foto vanuit de sportschool, samen met haar personal trainer Jeanette Jenkins.

"Dag 1!", schreef ze onder de foto. Pink, wiens echte naam Alecia Moore is, kreeg op 26 december haar tweede kind, zoontje Jameson, samen met motorcrosser en echtgenoot Carey Hart. In 2011 werd hun dochter Willow geboren.

Zes weken na de bevalling is Pink klaar om de strijd aan de binden met de kilo's. "Week 6 na de bevalling en ik ben nog geen gewicht verloren!", grapt ze op Instagram.

Na de geboorte van haar dochter Willow keerde de So What-zangeres ook snel terug naar de sportschool en wist 22 kilo af te vallen door een combinatie van krachttraining, yoga en Pilates. "We trainden soms vijf keer per week", vertelt trainer Jenkins aan People.