The Game krijgt straf voor geweld tegen agent

ANP The Game krijgt straf voor geweld tegen agent

LOS ANGELES - Rapper The Game kreeg maandag een voorwaardelijke celstraf van drie jaar en een taakstraf van drie maanden opgelegd van de rechter in Los Angeles. Ook moet hij een cursus volgen om te leren omgaan met agressie. De 37-jarige rapper kreeg de straf omdat hij in maart 2015 na een basketbalwedstrijd in gevecht raakte met een agent buiten diensttijd.

Door ANP - 7-2-2017, 2:30 (Update 7-2-2017, 2:30)

Volgens Daily News wordt een celstraf van zes maanden door justitie opgeschort zolang de rapper zich aan de afspraken houdt en netjes komt opdagen op de cursus.

The Game, wiens echte naam Jayceon Taylor luidt, is geen onbekende bij justitie in de VS. Zo verzette hij zich in 2005 tegen een arrestatie en moesten agenten pepperspray gebruiken om de rapper in de boeien te kunnen slaan. The Game claimde vervolgens dat de politie buitensporig geweld tegen hem had gebruikt. De agenten klaagden de rapper aan voor laster en hij moest de dienders een schadevergoeding betalen van liefst vijf miljoen dollar (4,6 miljoen euro).

En Taylor is nog niet verlost van justitie. Hij moet nog terechtstaan voor agressie tegen cameraman Justin Willard en het stelen van diens videocamera. In die zaak staat de rapper op 22 maart weer voor de rechter.