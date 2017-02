Kanye West neemt afstand van Trump

LOS ANGELES - Kanye West maakte in december nog de tongen los door zijn ontmoeting met Donald Trump, maar nu laatstgenoemde eenmaal president is, lijkt Kanye toch minder van hem gecharmeerd. Maandag verwijderde de rapper al zijn pro-Trump tweets.

Door ANP - 6-2-2017, 22:22 (Update 6-2-2017, 22:22)

Kanye is volgens TMZ ‘bijzonder ontevreden’ met president Trump. De ‘moslimban’ van de nieuwe president zou de druppel zijn geweest. Vlak na de verkiezingen was de rapper, die plannen heeft ooit zelf een gooi te doen naar het presidentschap, juist positief over de entertainer-zakenman.

In december zocht Kanye Trump op in New York. Hij wilde praten over ‘multiculturele problemen’ en liet via Twitter weten het belangrijk te vinden ‘direct te communiceren’ met de president. Die tweets, en andere berichten over Trump, zijn inmiddels verdwenen.