Danser Gianinni nog steeds in zevende hemel

AMSTERDAM - Danser Gianinni Semedo Moreira zit nog steeds op een roze wolk. De Nederlander stond zondagavond naast Lady Gaga op het podium tijdens de pauzeshow van de Super Bowl. “Ik ben nog helemaal in de zevende hemel.”

Gianinni beseft nog niet helemaal hoe groot de show was waar hij onderdeel van was. “Het is werk, het is wat je doet, maar hier en daar moet je jezelf wel knijpen”, zei de danser, bekend van zijn deelname aan So You Think You Can Dance, in RTL Boulevard.

Dat Gianinni kan dansen, is inmiddels wel duidelijk. “Ik sta hier in deze positie, werk met deze mensen, Lady Gaga, Rihanna…”, zei de danser vol ongeloof.