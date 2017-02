'Beckham eist 17.000 pond voor privéjet'

LONDEN - David Beckham zou van de BBC hebben geëist dat zijn vlucht met een privéjet door de omroep werd betaald. Nadat hij te gast was geweest bij een show van de Britse nieuwszender vloog hij van Londen naar Liverpool, melden Britse media op basis van uitgelekte e-mails. De kosten: 17.000 pond (bijna 20.000 euro).

Door ANP - 6-2-2017, 17:41 (Update 6-2-2017, 17:41)

Het zou gaan om een tochtje dat David twee jaar gelden maakte nadat hij bij The Graham Northon Show te gast was. De ex-voetballer moest snel naar Liverpool omdat zijn zoontje daar deelnam aan een voetbaltoernooi. De BBC zou akkoord zijn gegaan met het bedrag van de vlucht. David nam plaats op Graham Northons bank om het over Unicef te hebben.

Het is het zoveelste verhaal over Davids eisen en uitgaven dat de reputatie van de sporter geen goed doet. De informatie kwam op straat als gevolg van de Football Leaks. Afgelopen weekeinde werd duidelijk dat David het in 2013 belachelijk vond dat hij niet werd geridderd door koningin Elizabeth terwijl operazangeres Katherine Jenkins wel een Orde van het Britse Rijk in ontvangst mocht nemen. "Waarvoor krijgt Katherine Jenkins een OBE? Zingen bij rugbywedstrijden, militairen bezoeken en coke snuiven. F***ing joke", mailde David destijds naar zijn pr-manager.

Ook over zijn werk als ambassadeur van Unicef kwam informatie op straat te liggen. David zou het goede doel op kosten hebben gejaagd met zijn reiskosten en naar zijn adviseurs hebben gemaild dat hij de reizen die hij maakte als Unicef-ambassadeur absoluut niet uit eigen zak wilde betalen. Verder zou de beroemdheid zijn werk voor Unicef vooral gebruiken voor zijn reputatie. ''De ’positieve pr’ creëert een ’aureool-effect’ rond het merk Beckham’’, schreef een van zijn adviseurs. ''Het werk voor Unicef levert ’enorme inkomsten' op.''