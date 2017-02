Karen Damen gaat hardlopen op tv

BRUSSEL - Voormalig K3-zangeres Karen Damen is van plan om 20 kilometer te gaan hardlopen voor een vervolg op het tv-programma Perfect dat ze in 2015 op de Vlaamse televisie presenteerde.

Door ANP - 6-2-2017, 14:50 (Update 6-2-2017, 14:50)

In het eerste seizoen testte Karen bizarre middeltjes die door magazines worden gepromoot voor een perfect lichaam. In het vervolg neemt Karen als ervaringsdeskundige bekende Vlamingen op sleeptouw naar een beter leven.

Het einddoel is samen op 28 mei de '20 kilometer door Brussel' te lopen. Het vervolg op Perfect wordt in het najaar uitgezonden op de Vlaamse zender Vier. Volgens Belgische media werkt Karen ook aan een nieuw hoofdstuk in haar muzikale carrière. Een cameraploeg volgt haar bij opnames van een album. Er is nog geen uitzenddatum geprikt voor het programma Karen maakt een plaat.