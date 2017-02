Ruth Jacott vlak voor première weer beter

ROTTERDAM - Ruth Jacott is hersteld van de griep en dat is net op tijd voor de première van haar theatershow maandagavond in het oude Luxor Theater in Rotterdam. Afgelopen week moest de zangeres drie shows in Meppel, Helmond en Veldhoven annuleren.

Door ANP - 6-2-2017, 13:58 (Update 6-2-2017, 13:58)

''Ze is voldoende opgeknapt om de première vanavond te kunnen zingen'', laat haar agentschap weten. Ruth zal blij zijn dat ze weer beter is, want ze vond het ontzettend vervelend shows te moeten verplaatsen. ''Ik verheug me enorm op deze tournee'', aldus Ruth.

De theatertour heet RUTH en begon woensdag 25 januari in Beverwijk. Deze week staat Ruth ook in Emmen, Leeuwarden, Waalwijk en Capelle aan de IJssel. In totaal staan zestig voorstelling tot en met 1 mei 2017 gepland.