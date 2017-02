John Mayer geeft tweede show in Amsterdam

AMSTERDAM - John Mayer geeft dinsdag 2 mei een extra concert in de Ziggo Dome in Amsterdam. Zijn show op woensdag 3 mei was afgelopen vrijdag binnen twintig minuten uitverkocht.

Door ANP - 6-2-2017, 12:32 (Update 6-2-2017, 12:32)

Concertorganisator Mojo kondigt aan dat de Amerikaanse zanger en gitarist een dag eerder naar Amsterdam komt. De kaartverkoop voor het extra concert begint vrijdag om 12.00 uur.

John Mayer begint zijn wereldtournee The Search For Everything World Tour, zijn eerste sinds 2014, op vrijdag 31 maart in New York. Dit voorjaar verschijnt Johns zevende studioalbum The Search For Everything.