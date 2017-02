Freek Vonk mist gevoel in onderarm

MIAMI - Freek Vonk heeft nog geen gevoel in de huid van zijn onderarm. De zenuwen in zijn onderarm zijn zwaar beschadigd door de haaienbeet van vorige week. De bioloog gaf maandag op Facebook een update over zijn herstel.

Door ANP - 6-2-2017, 8:54 (Update 6-2-2017, 8:54)

"Ik heb nog steeds geen gevoel in de huid van mijn onderarm. Deze zenuwen zijn dus helaas wel zwaar beschadigd. Maar zenuwen kunnen regenereren, dus dit gevoel zou terug kunnen komen in een paar weken of maanden. Garanties zijn er echter niet'', schrijft Freek bij foto's van de hechtingen, waar hij dik tevreden over is.

"Onvoorstelbaar hoe mooi dit gelukt is, zeker gezien het feit dat mijn bovenarm aan stukken lag en ik zelfs mijn spieren zag zitten! In mijn biceps zitten ook een paar scheuren maar die zouden moeten kunnen helen in de komende tijd. Ook het hechten van de grote diepe gaten aan de onderkant van mijn arm is goed gelukt. Kortom: fantastisch werk van de chirurg Dr. Lieberman en zijn team! Respect!"

Freek Vonk blijft voorlopig in het ziekenhuis in Miami, omdat de kans op infecties groot is.