Brecht van Hulten is 'behoorlijk groen'

ANP Brecht van Hulten is 'behoorlijk groen'

HILVERSUM - Brecht van Hulten probeert zo duurzaam mogelijk te leven. De presentatrice, met Milouska Meulens en Elena Lindemans het gezicht van Groen Licht, noemt zichzelf in De Telegraaf behoorlijk groen.

Door ANP - 6-2-2017, 8:10 (Update 6-2-2017, 8:10)

"Het kan altijd beter, zoals bij mijn auto, maar ik doe mijn best. Ik reis vaak met het openbaar vervoer, draag duurzame kleren, gebruik groene energie, heb zonnepanelen en thuis hebben we regelmatig kliekjesdag. Ik probeer ook op te letten met alle spullen die ik koop, van een stoel of een tafel tot speelgoed. Je hoeft niet altijd alles nieuw aan te schaffen, tweedehands is er ook veel moois te krijgen.”

Ook de andere presentatrices van het programma over duurzaamheid leven min of meer 'groen'. "Milouska, Elena en ik vullen elkaar mooi aan. De een eet bijvoorbeeld helemaal geen vlees, de ander juist best veel en ik af en toe. Milouska heeft al een groene auto, ik nog niet. Dus ligt het voor de hand dat ik laat zien wat je allemaal tegenkomt als je de aanschaf van een elektrische auto overweegt.”

Onlangs heeft BNN-VARA besloten Groen Licht heel 2017 uit te zenden. Het programma is elke maandag om 19.20 uur te zien op NPO2.