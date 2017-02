Khloé Kardashian is gezeur over videos zat

LOS ANGELES - Khloé Kardashian is de kritiek van haar fans over haar work-outvideos meer dan zat. Dat laat het 32-jarige model weten via een serie Snaps, zo weet Us Weekly.

Door ANP - 6-2-2017, 6:17 (Update 6-2-2017, 6:17)

"Via Snaps deel ik gratis mijn work-outs met jullie, dus what the fuck?", begint Kardashian om vervolgens haar pijlen te richten op volgers die haar bekritiseren omdat ze toegang zou hebben tot luxe sportscholen en personal trainers. "Ik heb geen gym, we doen alle oefeningen buiten. Ik laat jullie zien hoe je ze kan doen zonder een trainer", aldus Kardashian. "Ik gebruik alles wat jullie in en om het huis ook hebben, of improviseer! What the fuck!", vervolgt ze geïrriteerd.

Khloé Kardashian liet begin januari weten dat ze dankzij haar gezonde levensstijl al 18 kilo is afgevallen. Om andere mensen te motiveren gezonder te gaan leven is de reality-ster haar work-outs met haar personal trainer gaan delen op Snapchat.

Aan haar volgers die kritiek hebben wilde Kardashian maar een ding kwijt: "Als klagen calorieën verbrandde dan waren jullie nu allemaal hartstikke gezond. Aan iedereen die mijn Snaps waardeert: ik hou van jullie en God zegent jullie".