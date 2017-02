'Johnny Depp 6 kilo afgevallen in een maand'

LOS ANGELES - Hij leefde volgens zijn managers jarenlang boven zijn stand. Johnny Depp is blut en dat heeft de 53-jarige acteur gemotiveerd om van de noodzaak tot bezuinigen een deugd te maken en gezonder te gaan leven. Volgens het Britse dagblad The Daily Mirror is Depp zes kilo afgevallen in een maand tijd.

"Hij is afgevallen en leeft gezonder", zegt een ingewijde tegen de krant. "Het gaat erg goed met hem. Hij probeert kilo's te verliezen die hij de afgelopen jaren is aangekomen", vervolgt de spion.

Depp heeft niet bepaald een makkelijk jaar achter de rug. In mei 2016 overleed zijn moeder en zat hij in een akelige vechtscheiding met de 30-jarige Amber Heard, die hij uiteindelijk 7 miljoen dollar moest betalen. Volgens ingewijden hebben die twee gebeurtenissen ervoor gezorgd dat de acteur veel ging eten en drinken.

Maar het gaat volgens een collega-acteur een stuk beter met Depp sinds zijn rol in de film Labyrinth, waarin hij een rechercheur speelt die de dood op de rappers Notorious B.I.G. en Tupac Shakur onderzoekt. "Hij oogde helemaal niet somber. Hij is heel sterk, terug op zijn oude niveau en ziet er geweldig uit", aldus de collega.