Begrafenis George Michael opnieuw uitgesteld

ANP Begrafenis George Michael opnieuw uitgesteld

LONDEN - De begrafenis van de in december overleden Britse zanger George Michael is opnieuw uitgesteld, meldt The Daily Mirror. De familie van de zanger zal tot zeker eind februari moeten wachten voor het lichaam van Michael door de lijkschouwer wordt vrijgegeven.

Door ANP - 6-2-2017, 5:07 (Update 6-2-2017, 5:07)

George Michael werd op 25 december dood aangetroffen in zijn huis in Oxfordshire, hij werd 53 jaar oud. De lijkschouwer voerde een uitgebreide autopsie uit en liet toxocologisch onderzoek doen om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. "De resultaten van die onderzoeken worden pas over enkele weken verwacht", zegt een betrokkene bij het onderzoek.

De politie denkt niet dat er sprake is van een misdrijf, maar verhoorde wel de partner van Michael, Australiër Fadi Fawaz tot twee keer toe. Ook werden buren ondervraagd naar het wel en wee van de zanger.

Over de uitvaart van Michael is nog weinig bekend. Ook is onduidelijk of de uitvaartdienst voor de zanger wordt georganiseerd in Londen of in een kerkje nabij zijn huis in het dorpje Goring-on-Thames. De honderden boeketten, kaarten en cadeaus die door fans zijn achtergelaten voor het huis van de zanger in Londen zijn inmiddels verplaatst omdat ze de toegang tot het huis blokkeerden.