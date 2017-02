Peter Blok verruilt huis voor appartement

ANP Peter Blok verruilt huis voor appartement

AMSTERDAM - Acteur Peter Blok gaat dichterbij zijn vriendin Tjitske Reidinga wonen, meldt de website Bekendeburen.nl. Hij heeft een appartement gekocht dat onder de woning van de actrice ligt.

Door ANP - 5-2-2017, 19:15 (Update 5-2-2017, 19:15)

Peter heeft zijn benedenhuis in Amsterdam-West verkocht. Hij kocht de woning in 2015. De acteur was toen zeer tevreden met zijn nieuwe huis. Iedereen dacht toen dat hij en Tjitske er samen zouden gaan wonen, maar dat was niet het geval. De actrice, bekend van Gooische Vrouwen, kocht zelf een huis. Peter is nu dus haar onderbuurman.