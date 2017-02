Zweedse acteur Björn Granath overleden

STOCKHOLM - De Zweedse acteur Björn Granath is overleden. Hij is in ons land vooral bekend van zijn rol als rechercheur Gustaf Morell in de Millennium-trilogie. Vooral in het tweede deel, Mannen die vrouwen haten, was Granath te zien.

Door ANP - 5-2-2017, 17:35 (Update 5-2-2017, 17:35)

In Zweden was de zeventigjarige acteur al decennia lang een bekendheid. Hij speelde in de televisieserie rond Madicken, een van de vele creaties van kinderboekenschrijfster Astrid Lindgren. Ook was hij door de jaren heen een veel gevraagd stemmenacteur.