Honderden drones boven Gaga voor pauzeshow

HOUSTON - Lady Gaga maakt zich op voor een van de belangrijkste optredens van haar carrière. Zondag kan ze rekenen op een miljoenenpubliek als ze de pauzeshow van de Super Bowl verzorgt. Hoe de twaalf minuten durende show er precies uitziet is nog geheim, maar een aantal details is al uitgelekt.

Door ANP - 5-2-2017, 12:53 (Update 5-2-2017, 12:53)

Zo zoemen een paar honderd drones boven Gaga’s hoofd als ze op het podium staat. Het is de eerste keer dat de op afstand bestuurbare robots gebruikt worden voor een liveshow, meldt Variety. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) heeft toestemming moeten geven voor het gebruik van de drones. Boven het stadion waar de American footballfinale wordt gespeeld geldt een vliegverbod.

Welke nummers Lady Gaga ten gehore gaat brengen, is nog niet bekend. Via Twitter riep de zangeres haar fans op te stemmen op welke liedjes ze graag willen horen. Telephone - Gaga’s duet met Beyoncé - Bad Romance, Poker Face en Born This Way kregen de meeste stemmen.

Tony Bennett

Geruchten dat Beyoncé als verrassing van de partij is voor een duet, bijvoorbeeld Telephone, werden eerder deze week tegengesproken door Gaga. Vorig jaar dook Beyoncé op tijdens de pauzeshow van Coldplay, met als resultaat dat er meer over ‘Queen Bey’ werd gesproken dan over de Britse band.

Dat Tony Bennett, met wie Lady Gaga een album opnam, een bijdrage levert aan de show is waarschijnlijker. Volgens Variety kondigt de negentigjarige jazzlegende Gaga aan middels een videoboodschap.

Helemaal nieuw is optreden tijdens de Super Bowl niet voor Lady Gaga. Vorig jaar zong ze voor aanvang van de wedstrijd het Amerikaanse volkslied. Die eer valt dit jaar te beurt aan countryzanger Luke Bryan.