ANP Robin Thicke ziet zoon ondanks contactverbod

LOS ANGELES - Robin Thicke is zaterdag op stap geweest met zijn zoon. Ondanks dat het de zanger voorlopig verboden is contact op te nemen met de zesjarige Julian, gingen vader en zoon naar een speelpark.

Door ANP - 5-2-2017, 10:32 (Update 5-2-2017, 10:32)

Volgens TMZ is Robins ex Paula Patton wat milder geworden. Op haar verzoek kreeg Robin vorige week een contactverbod opgelegd. De Blurred Lines-zanger wordt door onder meer Paula beschuldigd van kindermishandeling. Op zijn beurt beschuldigt de zanger zijn ex van psychische mishandeling van hun zoon.

Ondanks de beschuldigingen, officiële onderzoeken en rechtszaken over en weer zou Paula besloten hebben dat Julian een band met zijn vader moet houden. Volgens TMZ heeft Robin drie dagen per week onder toezicht contact met Julian.