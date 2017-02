Acteurs Grey’s Anatomy maken Beyoncé-parodie

LOS ANGELES - Zangeres Beyoncé maakte vorige week bekend dat ze zwanger is van een tweeling. Dat deed de popster aan de hand van een artistieke foto. Het bracht de crew van de Amerikaanse dramaserie Grey’s Anatomy op een idee. Actrice Camilla Luddington liet namelijk vrijdag weten dat ze zwanger is van een meisje. Zij kon dus net als Beyoncé op de foto met haar zwangere buik. Daar maakten haar collega’s gebruik van.

Door ANP - 4-2-2017, 20:27 (Update 4-2-2017, 20:27)

Regisseur Debbie Allen deelt op Instagram een backstagefilmpje op de filmset van Grey’s Anatomy. Daarop is de zwangere Luddington te zien die poseert voor de foto. Ze laat weten zich ongemakkelijk te voelen bij het maken van de parodie op de foto van Beyoncé. “Ik voel me wel een beetje raar hoor”, zegt Luddington.

Ondertussen geeft Ellen Pompeo haar als regisseur instructies voor de juiste pose. Pompeo is normaal gesproken Dr. Meredith Grey, maar kroop voor de gelegenheid in de rol van regisseur. “Je bent zwanger in dezelfde periode als Beyoncé. Gaat dat ooit nog eens voorkomen?”, vraagt ze aan Luddington. “Je ziet er geweldig uit, echt waar.”