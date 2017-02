Michael Jackson was bang voor moord

BERLIJN - Michael Jackson was tijdens zijn succesvolle carrière bang om vermoord te worden. Dat vertelt zijn Duitse vriend Michael Jacobshagen aan de Duitse krant Bild. De King of Pop maakte korte notities met gevoelens en gedachten en deelde dit met Jacobshagen. Lange tijd bleef het geheim, maar de Duitser besloot om de aantekeningen openbaar te maken.

Door ANP - 4-2-2017, 18:54 (Update 4-2-2017, 18:54)

“Michael was bang dat iemand hem zou vermoorden. Hij voelde dat hij gevolgd werd. Hij was er altijd bedacht op dat mensen uit waren op zijn geld”, vertelt Jacobshagen. Hij begeleidde Jackson tijdens een aantal tournees, waarbij een vriendschap ontstond. Jacobshagen heeft vijftig handgeschreven notities van de popster aan Bild laten zien.

Michael Jackson overleed op 25 juni 2009 op 50-jarige leeftijd aan een hartstilstand, toen hij een dodelijke overdosis aan medicijnen nam. Zijn dood is nog altijd omgeven met vraagtekens. “Wat ik kan zeggen, is dat hij bang was voor zijn toenmalige manager. Ook zei hij me dat hij wegens gezondheidsredenen nooit in staat zou zijn zich door de vijftig geplande concerten heen te slaan”, zegt Jacobshagen.