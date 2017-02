‘Beyoncé gewoon op podium tijdens Coachella’

LOS ANGELES - Beyoncé staat in april gewoon op het podium van het Amerikaanse festival Coachella. De zangeres, die tegen die tijd hoogzwanger is, heeft volgens TMZ al twee gastartiesten gestrikt voor haar optreden.

Door ANP - 4-2-2017, 17:17 (Update 4-2-2017, 17:17)

Toen Beyoncé woensdag bekendmaakte in verwachting te zijn van een tweeling, werd gevreesd voor haar optreden op Coachella. Ze is dit jaar een van de headliners. Ingewijden vertellen TMZ dat ‘Queen Bey’ absoluut niet van plan is haar optreden af te gelasten.

Hoe het optreden van Beyoncé, die bekendstaat om haar energieke shows, wordt aangepast is nog niet duidelijk. Ook weet TMZ nog niet te melden welke twee gastartiesten Beyoncé meeneemt naar Coachella. Wel weet de site dat een van de twee onder contract staat bij Roc Nation, het bedrijf van Jay Z.