ANP Patton Oswalt onthult doodsoorzaak van vrouw

LOS ANGELES - Patton Oswalt heeft tien maanden na de plotselinge dood van zijn vrouw Michelle McNamara kenbaar gemaakt waaraan ze is overleden. In een verklaring aan Amerikaanse media zegt de King of Queens-acteur dat een combinatie van medicijnen en een aandoening de schrijfster fataal is geworden.

Door ANP - 4-2-2017, 9:07 (Update 4-2-2017, 9:07)

Michelle had een aandoening waardoor er verstoppingen in haar aders ontstonden. Oswalt en McNamara wisten niet dat ze hieraan leed. In combinatie met het ADHD-medicijn Adderall, het kalmerende middel Xanax en een pijnbestrijder bleek dit dodelijk.

Eerder speculeerde Patton nog dat zijn vrouw mogelijk per ongeluk een overdosis had ingenomen. ''Ik heb het gevoel dat het misschien een overdosis is geweest. Dat is namelijk wat de ambulancebroeders zeiden terwijl ik schreeuwde en moest overgeven'', aldus de acteur in een interview met The New York Times.

Michelle was volgens Oswalt gestrest over een nieuw boek waar ze aan werkte. De 48-jarige acteur raadde haar aan om een keer uit te slapen. Michelle nam daarop een kalmerend medicijn en ging naar bed. Ze werd echter niet meer wakker. Patton vond Michelle de volgende middag toen ze nog steeds niet was opgestaan.