Zoon Michael Bublé maakt het goed

ANP Zoon Michael Bublé maakt het goed

BUEONOS AIRES - Noah, het driejarige zoontje van Michael Bublé en zijn vrouw Luisana, maakt het naar omstandigheden goed. Bij het kereltje werd eind vorig jaar kanker geconstateerd maar inmiddels is hij aan de beterende hand.

Door ANP - 3-2-2017, 16:18 (Update 3-2-2017, 16:18)

"We zijn enorm dankbaar om te kunnen melden dat onze zoon Noah progressie maakt en dat de dokters optimistisch zijn over de toekomst van ons kleine mannetje", laten Michael en Luisana weten in een bericht op Facebook. Het is het eerste nieuws dat naar buiten komt sinds bekend werd dat de jongen ziek is.

"Hij is tot nu toe enorm dapper geweest en wij laten ons inspireren door zijn moed", vervolgen Michael en zijn vrouw. "We danken God voor de kracht die hij ons geeft. Onze grote dankbaarheid aan de betrokken dokters en verpleegkundigen kunnen we niet eens in woorden uitdrukken."

Steun

De familie Bublé wil ook de duizenden fans bedanken die de afgelopen maanden een berichtje hebben gestuurd. "We gaan door met deze strijd en zijn ontzettend blij met jullie steun en liefde."

Michael zegde begin november al zijn verplichtingen af toen bekend werd dat Noah leverkanker heeft. De Canadese zanger en Luisana, een Argentijnse actrice, hebben nog een zoon, Elias.