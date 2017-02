Kensington behoudt koppositie Album Top 100

ANP Kensington behoudt koppositie Album Top 100

AMSTELVEEN - Kensington behoudt deze week de koppositie in de Album Top 100. Met hun album Control blijven de Utrechtse rockers Ed Sheeran voor. Die is na maar liefst 137 weken weer naar de tweede positie gestegen met zijn album X dat hij in 2014 uitbracht.

Mogelijk heeft de opmars van Ed Sheeran te maken met de twee concerten die hij in april geeft in de Ziggo Dome. Die waren donderdag binnen enkele uren uitverkocht. Zijn volgende album heet ÷ en komt uit op 3 maart.

Rapper Frenna stijgt met zijn album Geen oog dichtgedaan naar de derde plek.

Album Top 10 week 5

1. (1) Kensington - Control

2. (6) Ed Sheeran - X

3. (8) Frenna - Geen oog dichtgedaan

4. (9) Ali B - Een klein beetje geluk

5. (5) Adele - 25

6. (7) Broederliefde - Hard Work Pays Off 2

7. (4) The Weeknd - Starboy

8. (3) The Rolling Stones - Blue & Lonesome

9. (-) Migos - Culture

10. (11) SBMG - Nog Mickey Mouse Business