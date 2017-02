RTL5 verplaatst Weemoedt naar woensdag

ANP RTL5 verplaatst Weemoedt naar woensdag

HILVERSUM - De tv-serie Weemoedt van Thijs Römer verdwijnt uit de primetime-programmering van RTL5. Het vervolg van de serie is voortaan op woensdagavond vanaf 22.30 uur te zien.

Door ANP - 3-2-2017, 14:36 (Update 3-2-2017, 14:36)

Tot afgelopen maandag had RTL5 Weemoedt geprogrammeerd na de hitserie Blacklist, maar vanaf maandag is op die plek Bones te zien. "RTL is continue bezig met het optimaliseren van de programmering en daar is deze wijziging een gevolg van'', licht een woordvoerster van RTL toe.

Weemoedt is gebaseerd op de gelijknamige roman van Thijs Römer, die een van de hoofdrollen voor zijn rekening neemt. De andere hoofdrolspelers zijn Laura de Boer, Eva Duijvestein, Isis Cabolet, Werner Kolf en Frédérique Spigt.