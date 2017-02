Ruth Jacott is ziek en annuleert drie shows

AMSTERDAM - Ruth Jacott heeft griep en heeft daarom drie theatershows geannuleerd. De voorstelling van donderdagavond in Schouwburg Ogterop te Meppel is verplaatst naar 7 maart, maar vrijdag bleek Ruth nog niet voldoende hersteld voor de shows van dit weekend in Theater Speelhuis in Helmond en Theater De Schalm in Veldhoven.

Door ANP - 3-2-2017, 14:36 (Update 3-2-2017, 14:36)

Ruth hoopt in het weekend voldoende te herstellen om maandagavond de première te kunnen spelen in het oude Luxor Theater te Rotterdam.

"Ik vind het ontzettend vervelend om de shows te moeten annuleren en hoop dan ook dat we samen met de theaters een nieuwe datum kunnen vinden. Dit weekend zal ik er alles aan doen om te herstellen, want ik verheug me enorm op deze tournee'', zegt de zieke Ruth Jacott.

De theatertour heet RUTH en begon woensdag 25 januari in Beverwijk. In totaal staan zestig voorstelling tot en met 1 mei 2017 gepland.