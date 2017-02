Lelijke eendjes beter bekeken dan Temptation

AMSTERDAM - Lelijke eendjes beleefde donderdag een betere seizoensstart dan Temptation Island. Lelijke eendjes trok 657.000 kijkers naar RTL5. Op dezelfde zender opende Temptation Island het nieuwe seizoen met 424.000 kijkers, ongeveer evenveel als vorig jaar. Dit blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 3-2-2017, 9:26 (Update 3-2-2017, 9:26)

Het door Lieke van Lexmond gepresenteerde programma Lelijke eendjes, waarin een team plastisch chirurgen mensen die ontevreden zijn over hun uiterlijk te hulp schieten, bezet de achttiende plaats in de ranglijst van best bekeken televisieprogramma's.

De eerste aflevering van Tempation Island haalde geen notering in de ranglijst van 25 programma's, die wordt aangevoerd door het NOS Journaal (2,1 miljoen kijkers), de dramaserie Klem (1,4 miljoen) en De wereld draait door (1,3 miljoen).

Temptation Island draait om Nederlandse en Belgische koppels die hun relatie op de proef stellen. In België is het realityprogramma populairder. Daar keken 477.000 kijkers naar de seizoensopener, die reeds op woensdagavond door het Vlaamse station Vijf werd uitgezonden.