ANP Harry Styles viert verjaardag met sterren

MALIBU - One Direction-zanger Harry Styles vierde zijn 23e verjaardag in stijl. Styles nodigde zijn vrienden en vele sterren uit op zijn verjaardagsfeestje in de kustplaats Malibu in Californië. Er werd gepraat, gedanst en veel tequila gedronken, zo weet de Britse krant The Daily Mirror.

Door ANP - 3-2-2017, 5:42 (Update 3-2-2017, 5:42)

De gastenlijst was op zijn minst indrukwekkend te noemen. Modellen Cindy Crawford en Rande Berger, acteur Cuba Gooding Jr. en zangeres Adele waren van de partij. "Harry had het erg naar zijn zin met een kleine groep vrienden", aldus een bron. "Er werden shotjes tequila gedronken en ze zongen omstebeurt karaoke", vervolgt de spion. Ook werd de One Direction-zanger gespot met een blond meisje, waar hij een tijd mee stond te praten.

Styles heeft een drukke tijd voor de boeg. Hij speelt mee in de speelfilm Dunkirk over de beroemde slag in 1940 bij Duinkerken, die op 21 juli dit jaar in première gaat. Styles zal de nodige promotie moeten doen voor de film en daarna de nodige feestjes aflopen.