ANP Scheiding Drew Barrymore was nachtmerrie

LOS ANGELES - Drew Barrymore deed tijdens de talkshow van Ellen DeGeneres een boekje open over haar echtscheiding van Will Kopelman. "Het was mijn ergste nachtmerrie", vertelt de 41-jarige Barrymore.

Door ANP - 3-2-2017, 5:40 (Update 3-2-2017, 5:40)

De actrice had een wispelturige jeugd als kindster en als de dochter van beroemde acteur John Barrymore. De actrice maakte er eerder geen geheim van biseksueel te zijn en meerdere vrouwelijke partners gehad te hebben.

Ze had nooit verwacht dat ze zou scheiden van Kopelman, met wie ze twee dochters heeft. "Ik wilde zo graag kinderen opvoeden op een hele traditionele manier en het precies anders doen dan mijn eigen opvoeding", vertelt Barrymore. Kopelman en Barrymore trouwden in 2012 met elkaar maar in juli 2016 vroeg Barrymore de scheiding aan.

De Santa Clarita Diet-actrice vertelde dat ze samen met Kopelman wel een goede regeling hebben kunnen afspreken en co-ouders zijn van hun 4-jarige dochter Olivia en 2 jarige dochter Frankie. "Het gaat om de toon die je aanslaat want je kinderen kijken elke dag naar en je gedrag is een voorbeeld voor ze", aldus Barrymore die tevens peettante is van Frances Bean Cobain, de dochter van Courtney Love en wijlen Nirvana-zanger Kurt Cobain.