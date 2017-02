Jolie neemt het op voor vluchtelingen

NEW YORK - Angelina Jolie keurt het discrimineren van vluchtelingen op basis van hun geloof of het land waar ze vandaag komen af. De actrice schreef donderdag een opiniestuk in The New York Times waarin ze het opnam voor vluchtelingen wereldwijd, meldt Page Six.

Door ANP - 3-2-2017, 4:28 (Update 3-2-2017, 4:28)

In het opiniestuk bekritiseert ze het inreisverbod van president Trump voor inwoners uit zeven moslimlanden. Ze noemt die maatregel on-Amerikaans. "Elke keer dat we van onze waarden weglopen maken we het probleem dat we proberen te beheersen alleen maar erger", schrijft de actrice. "De deur sluiten voor vluchtelingen, of ze onderling discrimineren, is niet onze manier en maakt ons niet veiliger", betoogt ze.

De 41-jarige Jolie is sinds 2012 speciaal gezant voor de UNHCR, de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties. Ze wijst erop dat vluchtelingen vaak slachtoffer zijn van terrorisme en martelingen en behoefte hebben aan gespecialiseerde medische zorg.

"Elke regering moet balanceren tussen zorg voor de eigen bevolking en een internationale verantwoordelijkheid. Maar het antwoord moet wel gebaseerd zijn op feiten, niet op angst", sluit Jolie af.