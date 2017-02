Ed Sheeran bezorgd om handel concertkaarten

LONDEN - Ed Sheeran maakt zich grote zorgen om de zwarte handel in concertkaartjes voor zijn aanstaande tour. Dat laat een woordvoerder van de zanger donderdag weten aan het Britse dagblad The Daily Mirror.

Door ANP - 3-2-2017, 3:58 (Update 3-2-2017, 3:58)

De tickets voor de tour van Sheeran gingen donderdag in de verkoop en waren in een half uur uitverkocht. Het is voor het eerst in twee jaar dat de zanger optreedt. Op de zwarte markt worden de toegangskaarten, die normaal 77 pond (89 euro) kosten, aangeboden voor 1000 pond (1160 euro). "We raden fans af met deze mensen in zee te gaan. We zijn absoluut tegen dit soort onethische praktijken op de zwarte markt", zei de woordvoerder van Ed.

De woordvoerder liet weten dat Sheeran zich "grote zorgen maakt" over de illegale verkoop. "We hebben contact opgenomen met onze partners en promotors en ze gezegd dat de kaarten direct aan de fans moeten worden verkocht", aldus de woordvoerder van de zanger.

Nadat vorig jaar kaarten voor het concert van Adele in Wembley op de zwarte markt werden aangeboden voor liefst 25.000 pond (29.000 euro) besloot het Britse parlement tot een onderzoek naar de praktijken. Volgens Labour-parlementslid Sharon Hodgson doet de overheid te weinig: "De regering moet actie ondernemen en zorgen dat kaartjes niet in handen vallen van geldwolven maar van de fans", aldus de politica.