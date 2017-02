Bill O'Reilly gaat Donald Trump interviewen

LOS ANGELES - Televisiepresentator Bill O'Reilly van de Amerikaanse zender Fox News gaat de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump interviewen. Dat maakte de journalist donderdag bekend. Het interview wordt zondagmiddag, voorafgaande aan de Superbowl, uitgezonden.

Door ANP - 3-2-2017, 3:30 (Update 3-2-2017, 3:30)

O'Reilly staat bekend als een eigenwijze en controversiële journalist. Zijn show, The O'Reilly Factor, is een populair nieuws- en opinieprogramma op Fox. De conservatieve zender en O'Reilly waren de afgelopen jaren bijzonder kritisch op het beleid van Barack Obama.

De tv-presentator maakt er geen geheim van dat hij blij is met Donald Trump in het Witte Huis. "Ik ken Donald al 30 jaar en nu noem ik hem meneer de president", vertelt O'Reilly. De journalist zegt ook dat de verkiezing van Trump en het beleid tot nu toe het meest onvoorstelbare is wat hij gedurende zijn veertig jaar in de journalistiek heeft gezien.

"Als je op deze president hebt gestemd ben je ontzettend blij, als je niet op hem stemde dan moet je verhuizen naar Portugal", aldus O'Reilly.